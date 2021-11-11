В клетчатом костюме и на шпильках: Катя Осадчая в стильном образе на съемках "Светской жизни"

В клетчатом костюме и на шпильках: Катя Осадчая в стильном образе на съемках "Светской жизни"

Ведущая на ивенте взяла интервью у звезд.

На днях Катя Осадчая посетила презентацию арт-книги Екатерины Костенко Slаvs NOT Slаves о самоидентификации славянской женщины, месте славянок в современном мире и понятии славянского феминизма.

Там Осадчая для нового выпуска программы "Светская жизнь" брала интервью у посетивших мероприятие звезд.

Катя Осадчая / Алина Онопа, ТСН.ua

Катя Осадчая / Алина Онопа, ТСН.ua

Ведущая, как обычно, продемонстрировала стильный образ. На ней был зеленый костюм в клетку, состоявший из удлиненного жакета и юбки миди, и черный топ.

Катя Осадчая / Алина Онопа, ТСН.ua

Катя Осадчая / Алина Онопа, ТСН.ua

Аутфит Катя дополнила черными туфлями на шпильках и черным беретом с логотипом украинского бренда Ruslan Baginskiy. На лице у нее была черная маска. Волосы телезвезда собрала в хвост и сделала макияж с акцентом на глазах.

Катя Осадчая / Алина Онопа, ТСН.ua

Катя Осадчая / Алина Онопа, ТСН.ua

Осадчая в этот вечер взяла интервью у Ольги Сумской и Наталки Карпы.

Ольга продемонстрировала лук в красивой вышиванке, черной юбке миди с разрезом спереди и черных замшевых сапогах. На плече у нее висела маленькая сумочка с мехом и леопардовой вставкой.

Катя Осадчая / Алина Онопа, ТСН.ua

Катя Осадчая и Ольга Сумская / Алина Онопа, ТСН.ua

Катя Осадчая / Алина Онопа, ТСН.ua

Катя Осадчая / Алина Онопа, ТСН.ua

Катя Осадчая / Алина Онопа, ТСН.ua

Наталка была одета в кремовое платье с изображением птиц и черные лакированные туфли. Талию певица подчеркнула прозрачным корсетом. Прическа с локонами завершила ее образ.

Наталья Карпа и Катя Осадча / Алина Онопа, ТСН.ua

Наталья Карпа и Катя Осадча / Алина Онопа, ТСН.ua

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