В клетчатом костюме и расстегнутой рубашке: звезда Spice Girls Эмма Бантон сверкнула пикантным декольте на церемонии

Эмма Бантон / © Getty Images

Звезда популярной в 90-х группы Spice Girls — Эмма Бантон — посетила церемонию вручения премии Music Industry Trust Awards 2025 (MITS), которая состоялась в отеле Grosvenor House в Лондоне.

Артистка появилась на красной дорожке в стильном образе. Она была одета в клетчатый черно-белый костюм, который состоял из брюк клеш и удлиненного однобортного жакета. На Эмми также была белая рубашка с расстегнутыми пуговицами, из-за чего ее декольте выглядело привлекательно.

Аутфит Бантон дополнила молочными кожаными босоножками на высоких платформах и каблуках, украшенных шарами разных размеров, и черной сумкой с золотой фурнитурой от Chanel. У нее были распущенные волосы и макияж с нежно-розовым блеском на губах. Уши она украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздиками, шею — цепочками с подвесками, а на руке красовалось кольцо с крупным бриллиантом.