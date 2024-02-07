В клетчатом костюме и с сумкой Dior: стильный лук звезды фильмов Marvel Бри Ларсон на мероприятии

34-летняя актриса пришла на ивент в наряде из курортной коллекции Dior 2024 года.

Бри Ларсон стала гостьей презентации помады Dior Rouge Lipstick от креативного директора Dior Make-up Питер Филлипс, состоявшейся в Беверли-Хиллз.

Актриса продемонстрировала на ивенте стильный лук. На ней была белая рубашка, черный галстук и клетчатый черно-белый костюм-тройка, состоявший из жакета, жилета и широких брюк.

Бри Ларсон / Фото: Getty Images

Обута она была в черные туфли-лодочки на шпильках и дополнила аутфит черной кожаной сумкой Dior Signature Oval.

Укладка с локонами и боковым пробором, макияж с красной помадой и лаконичные золотые украшения завершили образ Ларсона.

Напомним, Бр Ларсон появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в белом прозрачном платье с разрезом, расшитом флористическими аппликациями, и была без бюстгальтера.

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