В клетчатом костюме и топе с кружевом: стильный выход Зои Салданы

Актриса в наряде от Saint Laurent пришла на кинособытие.
Зои Салдана посетила в Лондоне мероприятие Deadline Contenders Film: London 2024.
Там актриса продемонстрировала стильный образ в сером клетчатом костюме от бренда Saint Laurent, состоявшем из удлиненного однобортного жакета и широких брюк со стрелками. На ней был черный топ с кружевом в зоне декольте.
Салдана сделала укладку с локонами, макияж с черными стрелками и красной помадой и черный маникюр. Шею она украсила золотыми цепочками с подвесками, а пальцы – кольцами.
Напомним, Зои Салдана на красной дорожке Лондонского кинофестиваля продемонстрировала романтический образ. Актриса появилась на мероприятии в лаконичном синем платье от Модного дома Prada.
Читайте также:
- В прозрачном черном костюме: Зои Салдана появилась в провокационном наряде на кинофестивале
- С глубоким V-образным декольте: Зои Салдана в эффектном красном платье пришла на премьеру фильма
- В черном платье и таби на каблуках: Зои Салдана на биеннале в Венеции