В клетчатом костюме и топе с кружевом: стильный выход Зои Салданы

Актриса в наряде от Saint Laurent пришла на кинособытие.

Зои Салдана посетила в Лондоне мероприятие Deadline Contenders Film: London 2024.

Там актриса продемонстрировала стильный образ в сером клетчатом костюме от бренда Saint Laurent, состоявшем из удлиненного однобортного жакета и широких брюк со стрелками. На ней был черный топ с кружевом в зоне декольте.

Зои Салдана / Фото: Getty Images

Салдана сделала укладку с локонами, макияж с черными стрелками и красной помадой и черный маникюр. Шею она украсила золотыми цепочками с подвесками, а пальцы – кольцами.

Напомним, Зои Салдана на красной дорожке Лондонского кинофестиваля продемонстрировала романтический образ. Актриса появилась на мероприятии в лаконичном синем платье от Модного дома Prada.

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