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- Шоу-бизнес
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В клетчатом костюме и зеркальных авиаторах: Кейт Бланшетт на теннисном турнире в Лондоне
Кейт Бланшетт посетила второй день Уимблдонского теннисного чемпионата во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне.
Кейт Бланшетт была замечена на трибунах рядом с актрисой Ребел Уилсон, а приехала она со своим мужем Эндрю Аптоном.
Кейт была в бледно-голубом двубортном жакете и соответствующих брюках в клетку, на лице у нее были зеркальные очки-авиаторы, волосы она собрала заколкой сзади, на плече у Балншетт висела небольшая сумка-чемодан, а на запястье был золотой браслет в виде цепи.
А вот Ребел Уилсон, как мы уже писали ранее, выбрала для выхода в свет розовое платье-рубашку и обула белые мюли на каблуках с золотыми заклепками. Очки она держала в луках и сделала дневной макияж, а волосы также собрала заколкой.