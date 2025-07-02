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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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В клетчатом костюме и зеркальных авиаторах: Кейт Бланшетт на теннисном турнире в Лондоне

Кейт Бланшетт посетила второй день Уимблдонского теннисного чемпионата во Всеанглийском клубе лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кейт Бланшетт

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт была замечена на трибунах рядом с актрисой Ребел Уилсон, а приехала она со своим мужем Эндрю Аптоном.

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Кейт была в бледно-голубом двубортном жакете и соответствующих брюках в клетку, на лице у нее были зеркальные очки-авиаторы, волосы она собрала заколкой сзади, на плече у Балншетт висела небольшая сумка-чемодан, а на запястье был золотой браслет в виде цепи.

Ребел Уилсон и Кейт Бланшетт / © Associated Press

Ребел Уилсон и Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Кейт Бланшетт / © Associated Press

А вот Ребел Уилсон, как мы уже писали ранее, выбрала для выхода в свет розовое платье-рубашку и обула белые мюли на каблуках с золотыми заклепками. Очки она держала в луках и сделала дневной макияж, а волосы также собрала заколкой.

Рамона Агрума и Ребел Уилсон / © Getty Images

Рамона Агрума и Ребел Уилсон / © Getty Images

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