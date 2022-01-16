В клетчатом купальнике-бандо: мокрая Катя Осадчая похвасталась стройной фигурой

Телеведущая показала новые фото с отдыха.
Катя Осадчая порадовала фанатов в Instagram новыми фотографиями из своего отпуска в Таиланде. Там она отдыхает вместе с семьей.
На этот раз телеведущая сфотографировалась, купаясь в море. Одета она была в красный клетчатый купальник с лифом-бандо. На лице отсутствовал макияж.
Осадчая продемонстрировала стройную фигуру. Отметим, что после третьих родов прошло почти пять месяцев, а телезвезде уже удалось вернуть замечательную физическую форму.
В этом пляжном луке Осадчая каталась на сап-доске.
В коллекции у Кати есть еще один купальник-бандо – голубого цвета, который тоже хорошо сидит на ее фигуре.
Читайте также: