В клетчатом купальнике-бандо: мокрая Катя Осадчая похвасталась стройной фигурой

Телеведущая показала новые фото с отдыха.

Катя Осадчая порадовала фанатов в Instagram новыми фотографиями из своего отпуска в Таиланде. Там она отдыхает вместе с семьей.

На этот раз телеведущая сфотографировалась, купаясь в море. Одета она была в красный клетчатый купальник с лифом-бандо. На лице отсутствовал макияж.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

Осадчая продемонстрировала стройную фигуру. Отметим, что после третьих родов прошло почти пять месяцев, а телезвезде уже удалось вернуть замечательную физическую форму.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

В этом пляжном луке Осадчая каталась на сап-доске.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

В коллекции у Кати есть еще один купальник-бандо – голубого цвета, который тоже хорошо сидит на ее фигуре.

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

Катя Осадчая / Instagram Кати Осадчей

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