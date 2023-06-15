В клетчатом мини и со свиньями в ушах: экс-"ангел" Victoria's Secret на вечеринке в Италии

Стелла Максвелл посетила вечеринку LuisaViaRoma & British Vogue – Runway Icons, состоявшуюся на площади Микеланджело во Флоренции.

На тусовке красавица появилась в клетчатом мини с обнаженными плечами. Наряд идеально подчеркнул хрупкие ключицы и стройные ноги Стеллы.

Образ Максвелл дополнила красно-зелеными гольфами с геометрическим принтом и клетчатыми босоножками на экстремально высоких платформах и каблуках с голубыми лентами.

Стелла Максвелл / Фото: Getty Images

Модель сделала гладкий пучок, макияж с акцентом на красной помаде и завершила лук экстравагантными серьгами с камнями в виде свиней с бантиками.

Напомним, на мероприятие во Флоренцию приехала также Эшли Грэм, которая сияла перед фотокамерами в леопардовом платье и черных босоножках.

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