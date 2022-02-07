В клетчатом пальто и красном платье: звезду "Друзей" сфотографировали в Лондоне

В клетчатом пальто и красном платье: звезду "Друзей" сфотографировали в Лондоне

Актриса прилетела в Великобританию ради интервью на телевидении.

Звезда сериала "Друзья" Кортни Кокс впервые за длительное время вышла на публику. Ее сфотографировали в Лондоне, когда она направлялась на "Шоу Джона Бишопа".

Кортни была одета в клетчатое пальто и черные классические сапоги на каблуке. Ярким пятном образа стало красное платье миди, которое выглядывало из-под пальто. Также в этом ансамбле знаменитости присутствовало золотое колье на шее и небольшая черная сумка от бренда The Row.

Кортни Кокс / Getty Images

Волосы Кокс были уложены в легкие волны, а на лице она сделал натуральный макияж. В руке у актрисы бала ручка, чтобы раздавать автографы поклонникам, которые ждали ее перед студией.

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