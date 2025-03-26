В клетчатом пальто и с принтом "собачий зуб" на манжетах: Хайди Клум с дочками вышла на прогулку

Хайди Клум попала в объективы папарацци во время прогулки по Нью-Йорку. Модель шла в компании своих дочерей – с 20-летней Лени и 15-летней Лу.

Хайди была одета в черно-белое клетчатое пальто с принтом "собачий зуб" на манжетах, черную джинсовую рубашку и широкие черные джинсы. Обута она была в черные остроносые ботильоны. На плече у Клум висела черная сумка. Модель сделала укладку с локонами и надела на лицо солнцезащитные очки.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

На Лени была коричневая кожанка, черный кроп-топ, синие джинсы и белые кроссовки-сникерсы. А Лу выбрала для прогулки лонгслив с принтом, черные широкие джинсы и бежево-белые кроссовки.

Напомним, ранее Хайди Клум продемонстрировала аутфит в черном платье с баской и асимметричным подолом, дополнив его замшевыми туфлями-слингбэками на высоких каблуках.

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