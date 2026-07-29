В клетчатом пальто и твидовой мини-юбке: Селену Гомес подловили на съемочной площадке в Лондоне

Селена Гомес / © Getty Images

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Селену Гомес папарацци подловили на съемочной площадке шестого сезона сериала «Убийства в одном здании» (Only Murders in the Building) в Лондоне.

Для съемок 34-летняя актриса надела длинное бордовое пальто свободного кроя в крупную белую клетку с широкими лацканами. Под ним на звезде был темно-коричневый жилет с круглым вырезом и крупными пуговицами, который она сочетала с короткой твидовой клетчатой юбкой. Образ дополнили плотные черные колготки и высокие кожаные сапоги темного оттенка на устойчивых каблуках.

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Селена Гомес / © Getty Images

Гомес собрала волосы в прическу «Мальвинка», нанесла нежный макияж и сделала нюдовый маникюр. Лук она дополнила золотыми серьгами с подвесками.

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Многослойный образ актрисы выглядел уютно и прекрасно вписывался в британскую атмосферу.

Напомним, Селена Гомес показала, как отпраздновала свой 34-й день рождения с мужем в Тоскане.

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