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В клетчатом пальто, мини-платье и носках: Диана Крюгер в объективах папарацци

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В клетчатом пальто, мини-платье и носках: Диана Крюгер в объективах папарацци

Диана Крюгер / Фото: Getty Images

Актриса выбрала для своего аутфита классические цвета – черный и белый, которые выглядели гармонично.

Диана Крюгер попала в объективы папарацци на улицах Нью-Йорка. Актриса выглядела стильно и женственно и была в хорошем настроении.

На ней было короткое трикотажное черное платье, украшенное в зоне декольте милыми бантиками, и черно-белое клетчатое пальто с серебряными пуговицами и большими накладными карманами. Верх звезда скомбинировала с черными носками и черными лакированными мюли.

Диана Крюгер / © Getty Images
Диана Крюгер / Фото: Getty Images

В руке Крюгер держала черную сумку. Волосы ее были распущены, а на лице были очки-лисички в белой оправе.

Напомним, Диана пришла на открытие именной звезды своего жениха Нормана Ридуса на Голливудской аллее славы в черно-белом двубортном жакете-платье от американского бренда Self-Portrait с принтом "гусиная лапка".

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Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
478
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