В клетчатом пальто с розовым поясом: Идина Мензел блистала в оригинальном образе на мероприятии в Нью-Йорке

Она выбрала длинный наряд с ярким акцентом на талии.

52-летняя американская певица и актриса Идина Мензел, известная многим благодаря мультфильму "Холодное сердце", где она в оригинальной английской версии озвучила главную звезду - принцессу Эльзу, посетила мероприятие в Нью-Йорке, посвященное 20-летию мюзикла "Злая", в котором она играла.

Перед камерами Идина Мензел появилась в длинном пальто в крупную зелено-красную клетку, которое дополнила розовым поясом. Под пальто была черная водолазка, а на лацкане - большая брошь в виде снежинки.

Дополнили ее образ гламурный клатч, лаконичный макияж с укладкой и зеленый маникюр.

Идина Мензел / Фото: Associated Press

На мероприятии она позировала с коллегой по мюзиклу - актрисой Кристин Ченовет. На звезде было мини-платье с крупными рюшами, усыпанное зелеными стразам. Бретелек у платья не было, а дополнила она образ серебристыми туфлями на больших каблуках и платформе и большими кольцами на руках.

Идина Мензел и Кристин Ченовет / Фото: Associated Press

Идина и Кристин играли в мюзикле на Бродвее главные роли на протяжении многих лет. Эта работа принесла им популярность и славу, а также номинации на премию "Тони".

Также отметим, что 55-летняя Кристин в сентябре этого года впервые вышла замуж. Актриса и певица сказала "да" музыканту Джошу Брайанту в нежном платье с декором.

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