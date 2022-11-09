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В клетчатом пиджаке и оксфордах: 76-летнего Сильвестра Сталлоне папарацци подловили на Манхэттене

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1807
Время на прочтение
1 мин
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В клетчатом пиджаке и оксфордах: 76-летнего Сильвестра Сталлоне папарацци подловили на Манхэттене

Сильвестр Сталлоне / Фото: Getty Images

Актер для своего возраста выглядит великолепно и энергично.

Сильвестр Сталлоне попал в объективы папарацци на улицах Нью-Йорка, в районе Манхэттена. Он вышел из автомобиля в сопровождении охранника.

Актер выглядел стильно и бодро. Сильвестр надел черные брюки в едва заметную полоску, черную водолазку и серо-салатовый клетчатый пиджак. Образ Сталлоне дополнил лакированными оксфордами и бордовым платком в нагрудном кармане пиджака. На руке у него были золотые часы и перстень.

Сильвестр Сталлоне / © Getty Images
Сильвестр Сталлоне / Фото: Getty Images

Напомним, ранее Сталлоне показал, как со своим звездным другом Арнольдом Шварценеггером готовился к Хэллоуину: они вырезали фонари из тыквы.

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Дата публикации
Просмотры
1807
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