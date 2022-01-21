В клетчатом пиджаке и с уставшим лицом: новый "Холостяк" заинтриговал фолловеров

В клетчатом пиджаке и с уставшим лицом: новый "Холостяк" заинтриговал фолловеров

Алекс Топольский сообщил новую информацию о съемках романтичного реалити-шоу.

Главный герой 12-го сезона реалити-шоу "Холостяк" - 32-летний Алекс Топольский – опубликовал в Instagram новое фото из теплых краев.

На нем мужчина позирует на фоне пальм и моря. Одет Алекс в серый клетчатый пиджак, черную рубашку и черные брюки. Топольский выглядел уставшим. Видимо, он или не выспался, или его измотали съемки.

Алекс Топольский / Instagram Алекса Топольского

В подписи к фото он сообщил о завершении съемок "Холостяк" с его участием. А это значит, что Топольский выбрал из всех участниц одну девушку, которой вручил кольцо.

"Вот и закончились сьемки. Это было невероятно, незабываемо и самое главное все усилия оправданы. История в деталях с 4 марта на телеканале СТБ!" – написал Алекс.

Его фолловеры в предвкушении. Они очень ждут премьеры нового сезона проекта.

"Ух ты, поздравляем!", "Ждем с нетерпением", "Ждем, ура", - написали подписчики в комментариях.

Напомним, Топольский живет в Майами, где построил успешный бизнес. Мужчина занимается недвижимостью – он сдает в аренду роскошные апартаменты в Майами и Лос-Анджелесе. Еще он основал кейс для стерилизации различных предметов, что очень актуально во время пандемии.

Кроме того, Алекс развивается как актер и модель. Он снялся во многих фильмах, клипах и рекламе. Больше фактов о новом Холостяке читайте в нашем материале.

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