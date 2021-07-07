В клетчатом платье и с массивным кулоном: Анна Винтур сходила на Парижскую неделю моды

В клетчатом платье и с массивным кулоном: Анна Винтур сходила на Парижскую неделю моды

Британская журналистка и главный редактор американского Vogue первая оценила новую коллекцию Giorgio Armani Prive.

Главред американского Vogue Анна Винтур побывала на модном показе Giorgio Armani Prive, который состоялся в рамках Парижской недели моды.

Знаменитость выбрала для этого случая серое платье макси с клетчатым принтом. Пояс и зона декольте были расшиты пайетками. Наряд она скомбинировала со светлыми питоновыми босоножками.

Аутфит она дополнила своей фирменной укладкой и черными очками. На шее у нее висел массивный светло-бирюзовый кулон-камень на серебристой длинной цепочке.

Вместе с Винтур позировала перед фотографами звезда фильма "Борат-2" - 25-летняя болгарская актриса Мария Бакалова. Звезда блистала в ансамбле с геометрическим узором, черном берете и с большими бриллиантовыми серьгами с черными шарами. В макияже она сделала акцент на красной помаде.

Анна Винтур и Мария Бакалова / Getty Images

Также читайте С ярким клатчем и в жилете с пайетками: стильная Диана Крюгер на модном показе Giorgio Armani Prive

Напомним, 70-летняя Винтур рассталась с 74-летним супругом Шелби Брайаном, с которым состояла в браке более 16 лет. Британские таблоиды приписывают Анне роман с актером Биллом Найи. Их вместе часто видели на показах и различных светских мероприятиях. Когда Найи спросили журналисты о характере их отношений в 2015 году, он ответил: "Мне, очевидно, нечего сказать по этому поводу. Обо мне и, наверное, об Анне Винтур ходит много слухов".

Читайте также: В платье с графичным принтом и банановых босоножках: 70-летняя Анна Винтур на улицах Лос-Анджелеса

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку