- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 116
- Время на прочтение
- 1 мин
В клетчатом платье и замшевых сапогах: Крисси Тейген со своими четырьмя детьми пришла на премьеру фэнтезийного фильма
39-летняя модель не часто берет своих детей на мероприятия.
Крисси Тейген посетила премьеру музыкального фэнтезийного фильма "Кукольный домик Гэбби: Фильм", которая состоялась в Лос-Анджелесе. На мероприятие она пришла со своими четырьмя детьми: 9-летней Луной, 7-летним Майлзом, 3-летним Эсти и 2-летним Реном.
Модель выбрала для своего появления клетчатое желто-черное платье миди с V-образным вырезом от бренда Bottega Veneta, которое она скомбинировала с замшевыми коричневыми сапогами на каблуках.
Аутфит Тейген дополнила укладкой с мягкими локонами, макияжем с коричневой помадой и коричневым маникюром.
Напомним, Крисси Тейген в роскошном золотом платье с "чешуей" от Oscar de la Renta сияла на мероприятии в Лос-Анджелесе.