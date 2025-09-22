В клетчатом платье и замшевых сапогах: Крисси Тейген со своими четырьмя детьми пришла на премьеру фэнтезийного фильма

Крисси Тейген / © Getty Images

Крисси Тейген посетила премьеру музыкального фэнтезийного фильма "Кукольный домик Гэбби: Фильм", которая состоялась в Лос-Анджелесе. На мероприятие она пришла со своими четырьмя детьми: 9-летней Луной, 7-летним Майлзом, 3-летним Эсти и 2-летним Реном.

Крисси Тейген с детьми / © Getty Images

Модель выбрала для своего появления клетчатое желто-черное платье миди с V-образным вырезом от бренда Bottega Veneta, которое она скомбинировала с замшевыми коричневыми сапогами на каблуках.

Крисси Тейген с детьми / © Getty Images

Аутфит Тейген дополнила укладкой с мягкими локонами, макияжем с коричневой помадой и коричневым маникюром.

Напомним, Крисси Тейген в роскошном золотом платье с "чешуей" от Oscar de la Renta сияла на мероприятии в Лос-Анджелесе.