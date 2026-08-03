В клетчатом платье с открытыми плечами: похудевшая Эшли Грэм подчеркнула фигуру стильным нарядом

Эшли Грэм / © Getty Images

Реклама

Папарацци подловили Эшли Грэм, когда она покидала мероприятие Lucci Lambrusco Meet & Greet в Филадельфии, штат Пенсильвания. Она выглядела прекрасно и радостно улыбалась фотографам.

Для своего выхода модель выбрала длинное облегающее платье в мелкую бело-коричневую клетку. Наряд имел открытые плечи и широкий драпированный отворот в зоне декольте. Платье прекрасно сидело на Эшли и подчеркнуло ее заметно более стройную фигуру и пышные формы.

Реклама

Эшли Грэм / © Getty Images

Свой образ знаменитость дополнила белыми босоножками на шпильках с бантиками и тонкими ремешками. В ушах у нее были жемчужные серьги, а на руках — браслет с бриллиантами и золотистые часы. Нюдовый маникюр и красный педикюр завершили образ Эшли. Грэм сделала волнистую укладку и макияж с темно-бежевой помадой.

Реклама

Напомним, ранее Эшли Грэм в красном кроп-топе и юбке была замечена в Нью-Йорке.

Новости партнеров