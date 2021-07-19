В клетчатом платье с рукавами-фонариками: Неля Шовкопляс на концерте под открытым небом

В клетчатом платье с рукавами-фонариками: Неля Шовкопляс на концерте под открытым небом

Ведущая "Сніданку з 1+1" посетила концерт Лауры Марти.

На днях Неля Шовкопляс посетила концерт украинской певицы армянского происхождения Лауры Марти, которая на сцене отпраздновала свой 34-й день рождения.

Концерт состоялся под открытым небом на берегу Днепра в сториз-формате. Зрители по желанию могли выходить на сцену, перемещаться по берегу, пить шампанское, танцевать и публиковать свои сториз в социальных сетях.

Неля появилась на концерте в бежевом клетчатом платье с пуговицами и рукавами-фонариками. Свой образ она дополнила черными босоножками и сумкой.

Неля Шовкопляс/Фото Александр Пилюгин, Алина Гармаш

Неля Шовкопляс и Иванна Слабошпицкая/Фото Александр Пилюгин, Алина Гармаш

А сама артистка Лаура Марти блистала на сцене в синем платье, расшитом пайетками.

Лаура Марти/Фото Александр Пилюгин, Алина Гармаш

Лаура Марти/Фото Александр Пилюгин, Алина Гармаш

Затем она переоделась и продемонстрировала яркий аутфит в оранжевом платье и полосатом полупрозрачном халате.

Олександр Пилюгин, Алина Гармаш

Олександр Пилюгин, Алина Гармаш

Поздравить Лауру с днем рождения и послушать ее песни пришли также Надежда Матвеева, дизайнер Айна Гассе, Марина Боржемская, радиоведущий Сергей Кузин, главный редактор Viva! Иванна Слабошпицкая, главный редактор Elle Соня Забуга, владелица EdiMedia Инна Катющенко, основатель социального проекта SkinScan доктор Андрей Лисецкий, супруги стилистов Вячеслав и Ирина Дюденко и другие.

Вячеслав и Ирина Дюденко/Фото Александр Пилюгин, Алина Гармаш

Во время выступления Лаура представила поклонникам свою маму. Артистка также вспомнила свою сестру, которая не смогла присутствовать, поскольку недавно стала мамой. Но, неожиданно для всех, в этот момент ее сестра Кристина вышла на сцену с букетом цветов. Это было настоящим сюрпризом для Лауры. Вместе с певцом и автором песен Владом Дарвиным Кристина решила сделать сюрприз для сестры и приехала на концерт.

Мама Лауры Марти/Фото Александр Пилюгин, Алина Гармаш

Кстати, это был первый выход в свет певицы Кристины Марти и ее мужа Влада Дарвина после того, как они стали родителями.

Кристина Марти и Влад Дарвин/Фото Александр Пилюгин, Алина Гармаш

Марти порадовала гостей концерта новой, а также уже знакомой музыкой, представив репертуар в виде антологии The Best. Певица, которая известна в Украине как звезда джаза, этно и поп-музыки, продемонстрировала результаты своих поисков.

Лаура также исполнила вместе с композитором и бандуристкой Мариной Круть украинскую народную песню "Ой, вербова дощечка" в собственной аранжировке.

Олександр Пилюгин, Алина Гармаш

А вместе со своим продюсером, пианистом Jazz in Kiev Band, Владимиром Каминским она выполнила зажигательную бразильскую песню Funky Tamborim.

"Я очень хотела, чтобы мой концерт не был похож на пафосное мероприятие, чтобы артисты и зрители были вместе, чтобы мы стали ближе друг к другу. Ведь разве может быть для артиста большая радость, чем день рождения на сцене? Чем ощущение того, что ты нужен, что твоя музыка вдохновляет и объединяет?" — поделилась Лаура.

Олександр Пилюгин, Алина Гармаш

Олександр Пилюгин, Алина Гармаш

Концерт Лауры Марти (37 фото)

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