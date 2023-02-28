В клетчатом тренче и на огромных каблуках: 77-летняя Хелен Миррен произвела фурор во время выхода в свет

77-летняя британская актриса любит одеваться ярко. Особенно когда речь заходит о красных дорожках.

Звезда посетила фотоколл фильма о супергероях "Шазам! "Ярость богов", основанного на персонаже комиксов DC Шазаме. Мероприятие прошло в отеле The London West Hollywood в Беверли-Хиллз.

Хелен Миррен выглядела невероятно в красном клетчатом тренче, который она затянула на талии ремнем, и к нему подобрала сиреневое платье и черные кожаные туфли на очень высокой скрытой платформе и шнуровке.

В тон платья, которое выглядывало из-под тренча, Хелен Миррен сделала маникюр, она надела сиреневый ободок на голову, сделала макияж с акцентом на губы и надела крупные фигурные серьги-кольца.

Хелен Миррен / Фото: Getty Images

Миррен позировала на балконе с видом на город и выглядела потрясающе.

Напомним, недавно Хелен Миррен блистала на фотоколле и красной дорожке кинофестиваля Берлинале. Тогда на дорожку актриса вышла в черном платье с глубоким вырезом на декольте и одним открытым плечом, дополнив образ парой лаковых остроносых туфель. Актриса сделала красный маникюр, надела несколько колец и часы на запястье, в руке держала черный клатч.

Хелен Миррен / Фото: Associated Press

Читайте также: