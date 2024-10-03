В клетчатом жакете и кепи от Багинского: Ярослава Магучих продемонстрировала стильный осенний образ

Украинская легкоатлетка и чемпионка Олимпийских игр-2024 похвасталась обновками.
Ярослава Магучих продемонстрировала в Instagram свой стильный осенний лук.
Спортсменка вышла на прогулку в клетчатом жакете, белом топе в рубчик и черных кожаных штанах.
Аутфит Ярослава дополнила черным кепи от украинского дизайнера Руслана Багинского, черными сапогами с золотистой фурнитурой и на грубой подошве, а также черной сумкой.
У нее был нежный макияж и красивая прическа с локонами. Шею Магучих украсила деликатной цепочкой с подвеской в виде цветка.
"Осенний аутфит из столицы. Люблю Киев и в октябре буду здесь так часто, как никогда раньше", — написала Ярослава в посте.
Напомним, Ярослава Магучих продемонстрировала яркий образ от бренда Dolce&Gabbana. На ней был костюм с разноцветным принтом, состоявший из топа и длинной свободной юбки.
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