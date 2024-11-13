В клетчатом жакете и кожаных штанах: Соломия Витвицкая с возлюбленным-военным посетила премьеру фильма "Гладиатор II"

Ведущая ТСН и "1+1 Марафон" первой посмотрела сиквел фильма "Гладиатор" от режиссера Ридли Скотта, вышедшего в 2000 году.

Вчера, 12 ноября, в кинотеатре "Планета кино", в ТРЦ Blockbuster, состоялась премьера исторического драматического боевика "Гладиатор II", которую посетила Соломия Витвицкая. Телеведущая пришла на ивент в сопровождении своего возлюбленного – военного Алексея Ситайла.

Соломия Витвицкая и Алексей Ситайло/Фото Юрий Строкань

Саломия появилась там в стильном образе. На ней был клетчатый жакет, белая рубашка и широкие кожаные брюки трендового цвета – шоколадного. Наряд она дополнила черной обувью на грубой подошве.

Соломия Витвицкая / Фото: Алина Онопа, ТСН.ua

У Витвицкой была элегантная прическа с выпущенными спереди локонами, красивый макияж с акцентом на красной помаде и цепочка с подвеской на шее.

Премьеру, кроме римского императора и гладиатора, посетили также ведущий Вячеслав Соломка, актер и военнослужащий Владимир Ращук и актриса Виктория Билан-Ращук.

Вячеслав Соломко/Фото Юрий Строкань

Владимир Ращук/Фото Юрий Строкань

Виктория Билан-Ращук и Владимир Ращук/Фото Юрий Строкань

О фильме:

Это сиквел фильма "Гладиатор" от режиссера Ридли Скотта, вышедшего в 2000 году.

События в ленте проходят в Древнем Риме через 16 лет после событий в первом фильме. Внук бывшего императора Рима Марка Аврелия и сын Луциллы (Конни Нильсен) – Луций (Пол Мескаль) (ставший свидетелем убийства Максимуса от рук своего дяди) проживает вместе с супругой в североафриканской стране Нумидия. Их идиллию нарушают вторгшиеся в страну римляне во главе с генералом Марком Акацием (Педро Паскаль). Луция отправляют в рабство и он становится гладиатором. Поскольку на карту поставлено будущее империи, Луций должен найти в себе силы забыть прошлое и вернуть Риму и его народу былую славу.

Фильм уже в украинском прокате.

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