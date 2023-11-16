В клетчатом жакете и крокодиловых сапогах: Илона Гвоздева в стильном луке посетила фэшн-ивент

Хореограф и победительница "Танцев со звездами" побывала на презентации украинского бренда.

Илона Гвоздева посетила в Киеве презентацию украинского бренда кожаных сумок и аксессуаров Verdoni.

Илона Гвоздева

Там звезда предстала в стильном образе. На ней был двубортный клетчатый жакет оверсайз с коричневой каймой, белая рубашка с оранжевым воротником и кожаные коричневые лосины.

Илона Гвоздева

Илона Гвоздева

Наряд Илона скомбинировала с коричневыми сапогами на устойчивых каблуках с тиснением под кожу крокодила и сумкой в тон лука.

Марина Гайович и Илона Гвоздева

А владелица бренда Марина Гаевич выбрала для мероприятия нежный образ. Она надела элегантный жакет жемчужного оттенка, голубой топ и белую юбку макси, которые дополнила голубой обувью.

Марина Гайович и Илона Гвоздева

Алиса Каленюк, Марина Гайович и Анжелика Симоненко

Мила Нитич и Марина Гайович

Напомним, Илона Гвоздева на музыкальной премии Muzvar Awards появилась в эффектном мини-платье с золотыми блестками, цветочными аппликациями и бахромой из перьев на манжетах и подоле.

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