В клетчатом жакете и кружевном бюстгальтере: Надя Мейхер сверкнула сексуальным бюстом

Артистка, экс-солистка "ВИА Гры" продолжает развивать свой бренд одежды, вещи которого рекламирует на себе.
Надя Мейхер снялась в новой фотосессии авторства Yuliya Lysenko и показала, что из этого вышло, в Instagram.
Перед камерой артистка появилась в луке собственного бренда MEIHER BY MEIHER.
Надя позировала в серо-синем клетчатом костюме, который состоял из двубортного жакета и юбки миди с высоким разрезом.
Жакет Мейхер надела на черный бюстгальтер, который идеально подчеркнул ее сексуальный бюст.
Свой аутфит она дополнила бежевыми босоножками на шпильках, массивными часами на руке, укладкой, макияжем и красно-черным маникюром.
"Своя ЖенстВенность…", - подписала снимки знаменитость.
В предыдущей фотосессии Надя предстала в белом боди, сексуально позируя, лежа в поле.
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