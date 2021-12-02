В клетчатом жакете и кружевном бюстгальтере: Надя Мейхер сверкнула сексуальным бюстом

В клетчатом жакете и кружевном бюстгальтере: Надя Мейхер сверкнула сексуальным бюстом

Артистка, экс-солистка "ВИА Гры" продолжает развивать свой бренд одежды, вещи которого рекламирует на себе.

Надя Мейхер снялась в новой фотосессии авторства Yuliya Lysenko и показала, что из этого вышло, в Instagram.

Перед камерой артистка появилась в луке собственного бренда MEIHER BY MEIHER.

Надя позировала в серо-синем клетчатом костюме, который состоял из двубортного жакета и юбки миди с высоким разрезом.

Надя Мейхер / Instagram Нади Мейхер

Жакет Мейхер надела на черный бюстгальтер, который идеально подчеркнул ее сексуальный бюст.

Надя Мейхер / Instagram Нади Мейхер

Свой аутфит она дополнила бежевыми босоножками на шпильках, массивными часами на руке, укладкой, макияжем и красно-черным маникюром.

Надя Мейхер / Instagram Нади Мейхер

"Своя ЖенстВенность…", - подписала снимки знаменитость.

В предыдущей фотосессии Надя предстала в белом боди, сексуально позируя, лежа в поле.

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