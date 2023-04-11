В клетчатом жакете и мини-шортах: звезда сериала "Удивительная миссис Мейзел" под прицелом папарацци

В преддверии выхода нового сезона сериала, актриса все чаще появляется на публике.

32-летняя актриса Рэйчел Броснахэн попала под прицел папарацци в Нью-Йорке, после пресс-конференции, которая проходила в отеле Crosby. Звезда немного попозировала фотографам, а также раздала несколько автографов поклонников, которые ее ждали у входа.

Рэйчел была в ног до головы одета в вещи от бренда Thom Browne, который специализируется на нарядах в костюмном стиле и аксессуарах. В частности для мероприятия она выбрала лук в клетку, который состоял из удлиненного жакета и мини-шорт.

Также Рэйчел надела кропнутую рубашку с галстуком и туфли-лодочки с тиснением. Волосы она собрала в высокий хвост и завершила этот образ серьгами и легким макияжем.

Рэйчел Броснахэн / Фото: Getty Images

Напомним, что 14 апреля выходит финальный сезон комедийного сериала "Удивительная миссис Мейзел", в котором Броснахэн сыграла главную роль.

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