В клетчатом жакете и рваных джинсах: Дакота Джонсон в стильном луке попала под прицел папарацци

Дакота Джонсон / © Getty Images

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Дакота Джонсон попала под прицел папарацци в Нью-Йорке. Сейчас актриса активно продвигает свой новый фильм «Верити» (Verity), в котором сыграла одну из главных ролей, поэтому часто появляется на публике.

Дакота вышла в свет в укороченном жакете в клетку, который она надела поверх черного топа, и в светло-голубых укороченных джинсах прямого кроя с необработанными прорезями на коленях. Обута она была в бордовые лакированные балетки.

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Дакота Джонсон / © Getty Images

На лице у нее были черные солнцезащитные очки с украшениями, на шее — несколько цепочек, на руках — кольца и браслеты, а на лодыжках — золотые цепочки.

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У нее была ровная прическа с челкой, макияж с нюдовой помадой и черный маникюр.

О фильме:

«Верити» — экранизация одноименного бестселлера Коллин Гувер, снятая режиссером Майклом Шоуолтером. Дакота Джонсон играет писательницу Ловен Эшли, которая переживает сложный период в карьере и получает предложение завершить серию книг знаменитой писательницы Верити Кроуфорд, роль которой исполняет Энн Хэтэуэй.

Ловен поселяется в доме Верити и ее мужа Джереми, которого сыграл Джош Гартнетт. Работая с материалами писательницы, она находит рукопись с жуткими признаниями и семейными тайнами. Постепенно героине становится все труднее понять, где правда, а где вымысел, в то время как ее отношения с Джереми становятся все более запутанными.

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Фильм сочетает в себе элементы психологического триллера и драмы. Помимо Джонсон, Хэтэуэй и Хартнетта, в фильме снялись Исмаэль Крус Кордова и Брэди Вагнер.

В украинский прокат фильм «Верити» выйдет 1 октября.

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