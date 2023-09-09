В клетчатом жакете и серьгах Chanel: стильная Илона Гвоздева на открытии бутика космецевтики

Победительница "Танцев со звездами" выбрала для своего выхода стильный лук.

Илона Гвоздева посетила открытие первого в Киеве бутика космецевтики Kapitanova Lux Cosmetics. Хореограф пришла поздравить основательницу магазина Оксану Капитанову с открытием.

Оксана Капитанова и Илона Гвоздева/Пресс-служба

Илона появилась на мероприятии в стильном образе. На ней был клетчатый жакет, черный топ с V-образным вырезом и черные джинсы с кожаным поясом с пряжкой. Наряд она скомбинировала с черными кожаными балетками.

Илона Гвоздева/Пресс-служба

Аутфит Илона дополнила черной сумкой Love Moschino с золотистыми ручками-цепями и золотистой деталью в виде сердца.

Илона Гвоздева/Пресс-служба

Танцовщица собрала волосы в хвост, сделала легкий макияж, уши украсила красивыми золотистыми серьгами Chanel, а шею – подвеской на деликатной цепочке.

Илона Гвоздева/Пресс-служба

Анна Малиновская, Оксана Капитанова и Илона Гвоздева/Пресс-служба

Напомним, Илона Гвоздева побывала на презентации благотворительной коллаборации в Киеве. Танцовщица появилась там в романтичном платье с цветочным принтом и рюшами.

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