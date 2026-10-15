ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
41
Время на прочтение
2 мин

В клетчатом жакете и широких джинсах: Оливия Колман на мероприятии в Нью-Йорке

Британская актриса сочетала классический верх с джинсами для встречи, посвященной фильму «Wicker».

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Оливия Колман

Оливия Колман / © Getty Images

Оливия Колман приняла участие в мероприятии «Беседа Оливии Колман и Александра Скарсгарда — „Wicker“» в культурном центре 92NY в Нью-Йорке.

Актриса появилась в удлиненном жакете в мелкую клетку бежево-коричневых оттенков. У него были лацканы, карманы с клапанами и темная пуговица.

Оливия Колман / © Getty Images

Оливия Колман / © Getty Images

Под жакетом у Оливии была базовая белая футболка, которую она частично заправила в синие джинсы с высокой посадкой и накладными карманами. Из-под длинных джинсов виднелась светлая обувь на толстой коричневой подошве.

У Колман была кучерявая объемная прическа и макияж в естественных оттенках. На руках у нее были кольца.

О фильме:

«Wicker» — романтическое фэнтези с элементами комедии, в котором Оливия Колман сыграла одинокую рыбачку. Это экранизация рассказа «The Wicker Husband» Урсулы Уиллс-Джонс, снятая режиссерами и сценаристами Алексом Хьюстоном Фишером и Элеонор Уилсон.

Героиня Колман живет на окраине приморской деревни и постоянно подвергается насмешкам соседей. Устав от одиночества и чужих предрассудков, она заказывает у местного мастера мужчину, сплетенного из лозы. Когда между ними зарождается любовь, жители деревни реагируют на ее счастье возмущением и завистью. За сказочным сюжетом скрывается история о праве на любовь и обществе, которое пытается решить, кто ее заслуживает.

Роль Плетеного сыграл Александр Скашгорд, а роль мастера — Питер Динклейдж. Среди актеров также Элизабет Дебики, Марли Сиу и Набгаан Ризван. Колман выступила еще и в качестве одной из продюсеров фильма.

Напомним, что 52-летняя Оливия Колман впервые вышла на подиум во время Парижской недели моды.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie