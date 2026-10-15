В клетчатом жакете и широких джинсах: Оливия Колман на мероприятии в Нью-Йорке

Оливия Колман / © Getty Images

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Оливия Колман приняла участие в мероприятии «Беседа Оливии Колман и Александра Скарсгарда — „Wicker“» в культурном центре 92NY в Нью-Йорке.

Актриса появилась в удлиненном жакете в мелкую клетку бежево-коричневых оттенков. У него были лацканы, карманы с клапанами и темная пуговица.

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Оливия Колман / © Getty Images

Под жакетом у Оливии была базовая белая футболка, которую она частично заправила в синие джинсы с высокой посадкой и накладными карманами. Из-под длинных джинсов виднелась светлая обувь на толстой коричневой подошве.

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У Колман была кучерявая объемная прическа и макияж в естественных оттенках. На руках у нее были кольца.

О фильме:

«Wicker» — романтическое фэнтези с элементами комедии, в котором Оливия Колман сыграла одинокую рыбачку. Это экранизация рассказа «The Wicker Husband» Урсулы Уиллс-Джонс, снятая режиссерами и сценаристами Алексом Хьюстоном Фишером и Элеонор Уилсон.

Героиня Колман живет на окраине приморской деревни и постоянно подвергается насмешкам соседей. Устав от одиночества и чужих предрассудков, она заказывает у местного мастера мужчину, сплетенного из лозы. Когда между ними зарождается любовь, жители деревни реагируют на ее счастье возмущением и завистью. За сказочным сюжетом скрывается история о праве на любовь и обществе, которое пытается решить, кто ее заслуживает.

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Роль Плетеного сыграл Александр Скашгорд, а роль мастера — Питер Динклейдж. Среди актеров также Элизабет Дебики, Марли Сиу и Набгаан Ризван. Колман выступила еще и в качестве одной из продюсеров фильма.

Напомним, что 52-летняя Оливия Колман впервые вышла на подиум во время Парижской недели моды.

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