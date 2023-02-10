В клетчатом жакете и топе от Gucci: Сальма Хайек в объективах папарацци

Сальма Хайек попала в объективы папарацци, выйдя из студии BBC Broadcasting House в Лондоне, где рассказала о новом фильме "Супер Майк: Последний танец", в котором сыграла главную роль.

Актриса выглядела прекрасно. На ней был сине-красный твидовый клетчатый жакет, темно-синий топ от Gucci с красным галстуком-бантом и синие джинсы клеш. Аутфит Сальма дополнила черной обувью.

Сальма Хайек / Фото: Getty Images

Волосы Хайек распустили и сделали нежный макияж.

Напомним, фильм "Супер Майк: Последний танец" уже идет в украинских кинотеатрах.

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