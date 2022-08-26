В клетчатой мини-юбке и корсетном топе: юная Оливия Родриго выступила на одной сцене с известным певцом

19-летняя Оливия Родриго стала настоящей суперзвездой после выхода ее хита Drivers License, и теперь юная знаменитость активно появляется на различных мероприятиях, шоу и концертах. Также периодично девушка выступает в компании других знаменитых исполнителей, как, например, 73-летнего Билли Джоэла - культового американского музыканта и исполнителя. 24 августа Оливия спела с Джоэлом на сцене Мэдисон-Сквер-Гарден.

Оливия Родриго и Билли Джоэл / Фото: Getty Images

Знаменитости исполнили два хита: Deja Vu и Uptown Girl. На Оливии в тот вечер была мини-юбка в клетку от бренда Saint Sintra, которую она дополнила корсетным топом из бархата от Vivienne Westwood, массивными черными ботинками и чокером.

"Такая честь выступать с одним из лучших авторов песен из ныне живущих прошлой ночью", - написала Оливия в Instagram и показала несколько кадров с того вечера.

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