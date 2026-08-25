В клетчатой мини-юбке и с индивидуальной сумкой: папарацци подловили Серену Уильямс в Нью-Йорке

Серена Уильямс / © Getty Images

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Серена Уильямс попала в объективы папарацци, когда выходила из роскошного отеля Lotte New York Palace в Манхэттене. Спортсменка появилась на публике в удобном летнем луке с яркими акцентами.

Знаменитость была одета в белый топ без рукавов и мини-юбку в мелкую голубо-белую клетку, которая прекрасно подчеркнула ее подтянутые ноги. Свой наряд спортсменка дополнила белыми кроссовками и носками.

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Серена Уильямс / © Getty Images

Особое внимание привлекли аксессуары Серены. Звезда решила взять с собой сразу несколько сумок. Через плечо у нее висела ярко-розовая сумка-кроссбоди с оранжево-белой полоской и ее инициалами SW. На плечах у нее висел классический коричневый рюкзак с пиксельным фирменным принтом MCM и коричнево-черными кожаными лямками. А вместительную черную спортивно-дорожную сумку она держала в руке.

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Кроме того, в руках у звезды был розовый планшет и смартфон в прозрачном чехле со шнурком-подвеской с разноцветными бусинками.

Серена собрала свои пышные кучерявые медово-русые волосы в высокий конский хвост, оставив лицо открытым. Уильямс нанесла легкий макияж с аккуратно подведенными бровями и черными стрелками. На шее теннисистки сияли тонкие золотые цепочки с изящными подвесками.

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