В клетчатой рубашке и белой юбке: Анна Саливанчук с сыновьями сходила на премьеру фантастического приключения

Актриса с детьми первой посмотрела продолжение франшизы "Соник".
Анна Саливанчук посетила премьерный показ фантастического приключения "Еж Соник 3" от режиссера Джеффа Фаулера, который состоялся в кинотеатре "Оскар".
На мероприятие актриса пришла вместе со своими сыновьями – Глебом и Никитой, которые были одеты в одинаковые костюмы.
Сама же звезда выбрала для своего появления стильный лук, состоявший из клетчатой рубашки, белого топа и белой юбки миди.
Аутфит Анна дополнила бежевым тонким ремешком, белой обувью на шпильках и шляпой молочного оттенка. Через плечо у нее висела коричневая сумка с цепочкой.
О фильме:
"Еж Соник 3" – это продолжение франшизы о приключениях самого известного ежа мира. Его ждут новые испытания.
Соник, Наклз и Тейлз объединяются, чтобы вместе противостоять тайному злодею по имени Шедоу, который обладет невиданной ни у кого раньше силой. Удастся ли им вместе одолеть врага, который планирует погрузить Землю в хаос?
Фильм уже в украинском прокате.
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