В клетчатой рубашке и белой юбке: Анна Саливанчук с сыновьями сходила на премьеру фантастического приключения

Анна Саливанчук посетила премьерный показ фантастического приключения "Еж Соник 3" от режиссера Джеффа Фаулера, который состоялся в кинотеатре "Оскар".

На мероприятие актриса пришла вместе со своими сыновьями – Глебом и Никитой, которые были одеты в одинаковые костюмы.

Анна Саливанчук

Сама же звезда выбрала для своего появления стильный лук, состоявший из клетчатой рубашки, белого топа и белой юбки миди.

Анна Саливанчук

Аутфит Анна дополнила бежевым тонким ремешком, белой обувью на шпильках и шляпой молочного оттенка. Через плечо у нее висела коричневая сумка с цепочкой.

Анна Саливанчук

О фильме:

"Еж Соник 3" – это продолжение франшизы о приключениях самого известного ежа мира. Его ждут новые испытания.

Соник, Наклз и Тейлз объединяются, чтобы вместе противостоять тайному злодею по имени Шедоу, который обладет невиданной ни у кого раньше силой. Удастся ли им вместе одолеть врага, который планирует погрузить Землю в хаос?

Фильм уже в украинском прокате.

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