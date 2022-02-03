В клетчатой рубашке и блестящем топе-бандо: Надя Дорофеева сверкнула плоским животом

В клетчатой рубашке и блестящем топе-бандо: Надя Дорофеева сверкнула плоским животом

Певица станцевала под свою новую песню.

Надя Дорофеева опубликовала в Instagram видео, на котором она поет и танцует под свою новую песню #raznotsvetnaya.

"Ребятаааа, я там слила кусочек нового трека в TikTok", - подписала видео звезда.

Одета Надя в темную клетчатую рубашку и черный блестящий топ-бандо, в котором она продемонстрировала свой плоский живот. Верх певица сочетала с черными свободными брюками.

Аутфит Дорофеева дополнила длинными черными перчатками, одна з которых была с тремя открытыми пальцами.

Укладка с локонами и макияж с перламутрово-голубыми тенями на веках завершили комфортный лук Нади.

Как вам новая песня Дорофеевой?

Ранее певица похвасталась стройными ногами в черном пальто и фиолетовых слингбэках.

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