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В клетчатой рубашке и красных туфлях: Мерил Стрип на съемочной площадке сиквела «Дьявол носит Prada»
76-летняя актриса продолжает демонстрировать модные луки в роли главной редактора глянца Миранда Пристли.на съемках культового фильма.
Мерил Стрип папарацци половили в Верхнем Вест-Сайде, в Нью-Йорке, на съемочной площадке сиквела «Дьявол носит Prada».
Актриса появилась там в новом стильном луке. На ней было бежевое летнее пальто, черно-белая клетчатая рубашка и классические черные брюки. Наряд она скомбинировала с красными туфлями на высоких платформах и шпильках.
Свой образ Мерил дополнила укладкой с прикорневым объемом и макияжем смоки-айс и с розовой помадой.
Напомним, ранее Мерил Стрип на съемочной площадке сияла в красном платье с одним открытым плечом, пышной юбкой и со шлейфом.