ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
31
Время на прочтение
1 мин

В клетчатой рубашке и красных туфлях: Мерил Стрип на съемочной площадке сиквела «Дьявол носит Prada»

76-летняя актриса продолжает демонстрировать модные луки в роли главной редактора глянца Миранда Пристли.на съемках культового фильма.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Мерил Стрип

Мерил Стрип / © Getty Images

Мерил Стрип папарацци половили в Верхнем Вест-Сайде, в Нью-Йорке, на съемочной площадке сиквела «Дьявол носит Prada».

Актриса появилась там в новом стильном луке. На ней было бежевое летнее пальто, черно-белая клетчатая рубашка и классические черные брюки. Наряд она скомбинировала с красными туфлями на высоких платформах и шпильках.

Мерил Стрип / © Getty Images

Мерил Стрип / © Getty Images

Свой образ Мерил дополнила укладкой с прикорневым объемом и макияжем смоки-айс и с розовой помадой.

Напомним, ранее Мерил Стрип на съемочной площадке сияла в красном платье с одним открытым плечом, пышной юбкой и со шлейфом.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie