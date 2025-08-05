В клетчатой рубашке и красных туфлях: Мерил Стрип на съемочной площадке сиквела «Дьявол носит Prada»

Мерил Стрип / © Getty Images

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Мерил Стрип папарацци половили в Верхнем Вест-Сайде, в Нью-Йорке, на съемочной площадке сиквела «Дьявол носит Prada».

Актриса появилась там в новом стильном луке. На ней было бежевое летнее пальто, черно-белая клетчатая рубашка и классические черные брюки. Наряд она скомбинировала с красными туфлями на высоких платформах и шпильках.

Мерил Стрип / © Getty Images

Свой образ Мерил дополнила укладкой с прикорневым объемом и макияжем смоки-айс и с розовой помадой.

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Напомним, ранее Мерил Стрип на съемочной площадке сияла в красном платье с одним открытым плечом, пышной юбкой и со шлейфом.