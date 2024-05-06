В клетчатой рубашке, поло и мини-юбке: Сидни Суини в образе в стиле преппи прогулялась по Нью-Йорку

Сидни Суини попала в объективы папарацци в районе Нижнего Ист-Сайда в Нью-Йорке.

Актриса выглядела красиво в стиле преппи. На ней была бело-коричневая клетчатая рубашка, сверху которой она надела кремовое поло от бренда Miu Miu, и короткая светлая юбка с низкой посадкой и черным поясом.

Сидни Суини / Фото: Getty Images

Наряд Суини скомбинировал с высокими черными сапогами и белой сумкой Jimmy Choo. Она распустила волосы и надела коричневые очки.

К слову, Сидни посетит главный благотворительный вечер года – Бал Института костюма Met Gala, который состоится сегодня, 6 мая, в Нью-Йорке в Метрополитен-музее. Интересно, какой образ она подготовила для своего выхода.

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