В клетчатой рубашке, поло и мини-юбке: Сидни Суини в образе в стиле преппи прогулялась по Нью-Йорку

У 26-летней актрисы прекрасное чувство стиля.
Сидни Суини попала в объективы папарацци в районе Нижнего Ист-Сайда в Нью-Йорке.
Актриса выглядела красиво в стиле преппи. На ней была бело-коричневая клетчатая рубашка, сверху которой она надела кремовое поло от бренда Miu Miu, и короткая светлая юбка с низкой посадкой и черным поясом.
Наряд Суини скомбинировал с высокими черными сапогами и белой сумкой Jimmy Choo. Она распустила волосы и надела коричневые очки.
К слову, Сидни посетит главный благотворительный вечер года – Бал Института костюма Met Gala, который состоится сегодня, 6 мая, в Нью-Йорке в Метрополитен-музее. Интересно, какой образ она подготовила для своего выхода.
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