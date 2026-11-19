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- Шоу-бизнес
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В клетчатой шляпе с вуалью и пышной юбке: актриса в эффектном образе снялась в фотосессии
50-летняя Наталья Музычко позировала перед фотокамерой в ярком театральном аутфите.
Украинская актриса театра и кино Наталья Музычко опубликовала в Instagram фотографии со своей новой фотосессии, на которых она продемонстрировала эффектный черно-красный образ.
Актриса позировала в черной манишке на пуговицах с открытыми боками и завязками, из-под которой выглядывал красный кроп-топ.
Наталья сочетала верх с пышной многослойной юбкой макси из черного фатина. На фото актриса приподняла ее край, продемонстрировав ярко-красные остроносые сапоги на устойчивых каблуках, украшенные золотистыми заклепками.
Особое внимание привлекала высокая красная шляпа в клетку с черной лентой и сетчатой вуалью. На лице у нее были черные овальные солнцезащитные очки на золотистой цепочке, на шее — массивная золотая цепочка, а на руках — полупрозрачные перчатки без пальцев.
У актрисы были распущенные волосы и макияж с красной помадой.
«Когда #halloween уже закончился, а костюм так и не успела продемонстрировать», — написала Наталья под фотографиями.
Кстати, 21 ноября Наталья Музычко выступит в комедийном спектакле «Пьяные вишни» в театре «БРАВО» в Киеве.