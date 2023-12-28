В клетчатой юбке и красном свитере: Тейлор Свифт пришла поддержать бойфренда-спортсмена

Рождество певица, вероятно, провела в компании бойфренда, поскольку пришла поддержать его на игра, которая проводилась в праздник.

Певицу Тейлор Свифт опять заметили на трибунах во время матча по американскому футболу, который проводился между командами "Канзас-Сити Чифс" и "Лас-Вегас Рейдерс" в день Рождества 25 декабря в городе Канзас-Сити. Звезда уже традиционно болела за своего бойфренда Трэвиса Келси.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Для игр девушка обычно одевается лаконично, но стильно. В этот раз на Тейлор был красный вязаный свитер от Ralph Lauren и клетчатая мини-юбка с небольшими пряжками от Hill House Home.

Также она надела шапку Санта-Клауса с цифрой 87 - это номер Трэвиса, а также сделала макияж с любимой красной помадой и черными стрелками.

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Ранее с номером Келси в команде она уже появлялсь на играх. Как-то Свифт пришла на игру с особым украшением - так называемым "браслетом дружбы" на руке и на нем был номер "87".

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

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