В клетчатой юбке и с крокодиловой сумочкой: Аманду Холден сфотографировали с домашним любимцем

Аманда Холден / © Getty Images

Аманда Холден попала в объективы папарацци в Лондоне возле своей работы — студии Global Radio, где она ведет утреннее шоу на Heart Breakfast. Она была вместе со своим милым домашним любимцем.

Радиоведущая была одета в классическое черное пальто, черную водолазку и черно-зеленую клетчатую юбку свободного силуэта длины миди с поясом с металлической пряжкой.

Аманда Холден / © Getty Images

Аутфит Холен дополнила черными кожаными сапогами и зеленой сумочкой с крокодильим тиснением и золотой фурнитурой, на которой висела такая же миниатюрная сумочка. У нее была укладка с локонами, макияж с бежевым оттенком помады и темно-бордовый маникюр.

