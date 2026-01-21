- Дата публикации
В клетчатой юбке и с крокодиловой сумочкой: Аманду Холден сфотографировали с домашним любимцем
54-летняя британская радиоведущая в очередной раз попала под прицел фотографов.
Аманда Холден попала в объективы папарацци в Лондоне возле своей работы — студии Global Radio, где она ведет утреннее шоу на Heart Breakfast. Она была вместе со своим милым домашним любимцем.
Радиоведущая была одета в классическое черное пальто, черную водолазку и черно-зеленую клетчатую юбку свободного силуэта длины миди с поясом с металлической пряжкой.
Аутфит Холен дополнила черными кожаными сапогами и зеленой сумочкой с крокодильим тиснением и золотой фурнитурой, на которой висела такая же миниатюрная сумочка. У нее была укладка с локонами, макияж с бежевым оттенком помады и темно-бордовый маникюр.
