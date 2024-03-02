В клетчатых трусах и шляпе: певец Сэм Смит стал звездой показа Vivienne Westwood

В Париже в рамках Недели моды состоялся показ ready-to-wear коллекции осень-зима 2024-2025 британского бренда Vivienne Westwood. Во время шоу на подиум вышел и певец Сэм Смит, но не для того чтобы спеть, а в качестве модели.

Британская суперзвезда продемонстрировала два эффектными образа, один из которых напоминал шотландский национальный костюм с тартаном. В частности на Сэме были клетчатые высокие трусы и трикотажная кофта оливкового оттенка с V-образным вырезом. Также певец надел сложную красную накидку со складками и драпировками, и головной убор с фатином.

Обут Смит был в классическую пару обуви Vivienne Westwood на высокой платформе, которую дополняли гольфы. В руке у него был деревянный посох.

Сэм Смит / Фото: Associated Press

Второй образ, который артист продемонстрировал на подиуме, являл собой черное длинное платье состоящее из лоскутков. У наряда были длинные рукава и декольте, которое дополняло что-то вроде пелерины в горох.

Также в руке он держал черную сумку, а вот голову Сэма украшал черная шляпа с фатином.

Сэм Смит / Фото: Getty Images

На лице у Сэма, как у всех остальных моделей показа, был креативный макияж с осветленной зоной под глазами.

Сэм Смит / Фото: Associated Press

В показе также приняла участие Лила Мосс - дочь супермодели 90-х Кейт Мосс, которая пошла по стопам матери.

Сэм Смит и Лила Мосс / Фото: Associated Press

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