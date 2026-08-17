В кобальтовом платье-кейпе: беременная Энн Хэтэуэй очаровала ярким образом на мероприятии Disney

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

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Энн Хэтэуэй стала лауреатом премии Disney Legends. Актриса вышла на сцену во время мероприятия D23 в Анахайме, штат Калифорния, где отметили ее вклад в наследие компании Disney.

Для торжественного выхода звезда, беременная третьим ребенком, выбрала кобальтовое плиссированное платье Celestial от бренда Aflalo. Наряд имел свободный силуэт и длинную юбку.

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Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Отличительной чертой платья стали широкие драпированные рукава-кейпы, спускавшиеся от плеч почти до пола. Крой в греческом стиле деликатно обрамлял беременный живот актрисы и придавал ее образу королевское величие.

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Наряд для Энн подобрала ее стилистка Эрин Уолш. Звезда дополнила наряд золотым браслетом с камнями и лаконичными кольцами. Длинные каштановые волосы она уложила мягкими волнами, а макияж выполнила в естественных розово-бежевых оттенках.

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Во время выступления Хэтэуэй назвала себя одним из самых счастливых людей в мире и поблагодарила за возможность заниматься любимым делом. Она добавила, что больше всего счастья испытывает рядом со своим мужем Адамом Шульманом и их детьми.

Сотрудничество Хэтэуэй с Disney началось с роли Мии Термополис в фильме «Дневники принцессы» 2001 года. Позже она вернулась к этой роли в сиквеле, а также сыграла Белую Королеву в фильмах «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье».

Наряду с Энн звание «Легенда Disney» в этом году получили Дуэйн Джонсон, Лин-Мануэль Миранда, братья Джонас, продюсер Джерри Брукхаймер и другие деятели индустрии.

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Напомним, Энн Хэтэуэй на церемонии D23: The Ultimate Disney Fan Event появилась в эффектном красном платье от украинского бренда J’amemme.

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