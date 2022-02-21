В кофте с асимметричным декольте и в кожаных штанах: Жасмин Тукс под прицелом папарацци с мужем

В кофте с асимметричным декольте и в кожаных штанах: Жасмин Тукс под прицелом папарацци с мужем

Модель сфотографировали в Калифорнии.

Американская топ-модель и бывший "ангел" бельевого бренда Victoria’s Secret Жасмин Тукс попала под прицел папарацци после свидания со своим мужем Хуаном Давидом Борреро. Пара проводила романтический вечер в Лос-Анджелесе и ужинала в популярном ресторане Craig's в Западном Голливуде.

Для вечернего выхода Жасмин надела кофту цвета марсала с длинными рукавами и кожаные брюки, дополнили наряд туфли-лодочки на шпильке, клатч и насыщенная винная помада на губах.

Жасмин Тукс / Getty Images

Напомним, Жасмин и Хуан - сотрудник компании Snapchat и сын вице-президента Эквадора, поженились 4 сентября 2021 года в церкви Святого Франциска.

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