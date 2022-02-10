В кофте со шнуровкой: беременная Рианна впечатлила освоим новым образом

Для ужина с A$AP Rocky Рири выбрала смелый и сексуальный образ.

После того как Рианна объявила о беременности, она решила больше не скрывать свой живот под объемной одеждой. Теперь певица и бизнес-леди выходит на публику в откровенных топах и кофтах, которые максимально демонстрируют то, что она скоро станет мамой.

На днях звезда попала под прицел фотографов в Беверли-Хиллз, когда шла на ужин. Одета она была в полностью черный лук, главной изюминкой которого стал топ от Paul Gaultier со шнуровкой спереди. Образ Рианна дополнила туфлями-лодочками от Jimmy Choo, лосинами от The Attico, объемной курткой-бомбером, капором и солнцезащитными очками от Balenciaga. А вот декольте знаменитость украсила множеством золотых цепочек.

Снимками этого лука звезда поделилась в Instagram. Чтобы посмотреть все фото, листайте вправо.

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