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В кокетливом мини-платье и ботфортах: жена экс-"Холостяка-10" похвасталась стройными ногами

В кокетливом мини-платье и ботфортах: жена экс-"Холостяка-10" похвасталась стройными ногами

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
166
Время на прочтение
1 мин
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В кокетливом мини-платье и ботфортах: жена экс-"Холостяка-10" похвасталась стройными ногами

Даша Хлыстун / Фото: Instagram Даши Хлистун

Даша Хлыстун продемонстрировала соблазнительный аутфит.

Жена экс-"Холостяка-10" Макса Михайлюка – модель Даша Хлыстун – опубликовала в Instagram Stories селфи, на котором она предстала в сексуальном образе.

На Даше было черное кокетливое мини-платье с рюшами на юбке и перфорацией на поясе и между грудью. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройные ноги.

Даша Хлыстун / © Instagram Даши Хлистун
Даша Хлыстун / Фото: Instagram Даши Хлистун

Платье девушка дополнила черными высокими ботфортами на шпильках. На руке у нее был браслет.

Напомним, Даша Хлыстун приняла участие в показе кутюрной коллекции ливанского бренда Georges Hobeika. Манекенщица продефилировала в розовом платье миди с очень длинными широкими рукавами и в атласных босоножках.

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Дата публикации
Просмотры
166
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