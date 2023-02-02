В кокетливом мини-платье и ботфортах: жена экс-"Холостяка-10" похвасталась стройными ногами

Жена экс-"Холостяка-10" Макса Михайлюка – модель Даша Хлыстун – опубликовала в Instagram Stories селфи, на котором она предстала в сексуальном образе.

На Даше было черное кокетливое мини-платье с рюшами на юбке и перфорацией на поясе и между грудью. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройные ноги.

Даша Хлыстун / Фото: Instagram Даши Хлистун

Платье девушка дополнила черными высокими ботфортами на шпильках. На руке у нее был браслет.

Напомним, Даша Хлыстун приняла участие в показе кутюрной коллекции ливанского бренда Georges Hobeika. Манекенщица продефилировала в розовом платье миди с очень длинными широкими рукавами и в атласных босоножках.

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