В кокетливом мини-платье и в компании любимого: папарацци подловили Беллу Хадид в Нью-Йорке

В объективы папарацци на улицах Нью-Йорка попала Белла Хадид. Модель гуляла по городу вместе со своим бойфрендом – чемпион по конному спорту Аданом Бануэлосом.

Белла выглядела великолепно в кокетливом малиновом мини-платье в мелкий горошек. Наряд имел халтер и белое кружево на декольте и подоле.

Платье модель скомбинировала с замшевыми ковбойскими коричневыми сапогами и коричневой сумкой. На голове у нее был темный ободок, на лице – солнцезащитные очки, в ушах – золотые серьги-кольца, а на пальцах – золотые кольца.

Белла Хадид и Адан Бануэлос / Фото: Getty Images

Адан выбрал для своего выхода лук в стиле Дикого Запада: рубашку цвета хаки, синие джинсы, пояс с большой металлической пряжкой, бирюзовые сапоги и черную ковбойскую шляпу.

Напомним, слухи о романе Беллы и Адана появились осенью прошлого года, но свои отношения они подтвердили только в этом году.

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