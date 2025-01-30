В кокетливом мини-платье и замшевых ботфортах: победительница "Холостяка-13" Инна Белень появилась на премьере фильма

Инна Белень вернулась из Харькова в Киев и сразу вышла в свет.

Победительница "Холостяка-13" Инна Белень посетила допремьерный показ украинского детективного триллера "Дом за стеклом", который прошел в кинотеатре "Жовтень" в Киеве.

На мероприятии она предстала в кокетливом черном мини-платье с белым воротником, пышными рукавами три четверти, рюшами на подоле и белым подъюбником.

Инна Белень/Фото Кирилл Авраменко

Наряд Инна дополнила черными замшевыми ботфортами на стойких каблуках и черной стеганной сумочкой от бренда Gucci.

Девушка сделала укладку с мягкими локонами и нежный макияж.

Инна Белень/Фото Кирилл Авраменко

О фильме:

Жизнь амбициозной архитектора Виктории кардинально меняется после того, как ее дочь исчезает со своим парнем, обвиняемым в торговле наркотиками. Виктория начинает расследование и пытается доказать невиновность дочери, чтобы сохранить свою безупречную репутацию и не потерять важный проект.

С сегодняшнего дня, 30 января, фильм "Дом за стеклом" в национальном прокате.

Напомним, Александр Терен признался, почему он пропал из соцсетей.

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