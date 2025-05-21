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- Шоу-бизнес
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В кокетливом мини-платье: Натали Портман продемонстрировала стройные ноги на премьере фильма
43-летняя актриса в маленьком черном платье от Dior представила ленту, в которой сыграла главную роль.
Натали Портман посетила премьеру фильма «Фонтан молодости» (Fountain of Youth), состоявшуюся в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке.
Там актриса появилась в кокетливом луке. На ней было черное мини-платье с обнаженной линией плеч от бренда Dior, состоявшее из корсетного бархатного топа с бантиком и короткой юбки из многоярусного фатина в мелкий горошек. В зоне декольте и на рукавах наряд также был украшен фатиновыми рюшами в горошек. Обута она была в черные бархатные босоножки на шпильках и с ремешками.
В этом маленьком платье Портман продемонстрировала стройные ноги и хрупкие плечи. Аутфит звезда дополнила укладкой с легкими локонами, макияжем с акцентом на красной помаде и маникюром цвета гнилой вишни. Из украшений она выбрала бриллиантовый комплект, состоящий из сережек-гвоздей, колье и колец.
На ивенте Натали позировала также с коллегой Джоном Красински, с которым они сыграли главные роли в «Фонтане молодости».
Напомним, Натали Портман на Каннском кинофестивале позировала в вечернем платье-бюстье, созданном Марией Грацией Кьюри.