В кокетливом мини-платье с рюшами: Ярослава Магучих показала, как собиралась на празднование своего дня рождения

Украинская легкоатлетка и чемпионка Олимпийских игр-2024 выбрала для праздничного ужина красивый короткий наряд.

Вчера, 19 сентября, у Ярославы Магучих был день рождения – ей исполнилось 23 года.

В Instagram она опубликовала видео, на котором показала, как за 30 минут подготовила свой образ для праздничного ужина.

Сначала Ярослава предстала в ролике в базовой белой футболке и джинсовых мини-шортах. Затем она переоделась в кокетливое мини-платье с цветочным принтом, рюшами, пуговицами и завязками-бантами. Длина мини прекрасно подчеркнула ее стройные ноги.

Наряд Магучих дополнила бежевыми сандалиями и белой сумкой. Она накрутила несколько прядей волос и собрала их в хвост и сделала легкий макияж, используя тушь для ресниц, гель для бровей и блеск для губ.

"Праздничный look собран. Оцените образ от 1 до 10", – подписала видео спортсменка.

Подписчикам Ярославы ее аутфит очень понравился.

"10 из 10", "Красавица", "Фантастическая", "Непревзойденная красавица, королева высоты", – написали они в комментариях.

Напомним, Ярослава Магучих продемонстрировала красивый лук в украшениях-колосках и наряде с цветочной вышивкой.

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