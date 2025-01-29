В кокетливом мини-платье с рюшами: Зои Кравиц похвасталась тонкой талией на показе Saint Laurent

36-летняя актриса побывала на Неделе моды в Париже.
Зои Кравиц стала гостьей показа мужской коллекции Saint Laurent осень-зима 2025/2026, который прошел в рамках Парижской недели моды.
Там актриса предстала в кокетливом образе. На ней было асимметричное мини-платье цвета крем-брюле с рюшами.
Лук Зои дополнила черными капроновыми колготами и разноцветными босоножками на высоких каблуках. Волосы она собрала сзади, выпустив спереди пряди волос, и сделала макияж в натуральных оттенках.
Напомним, Зои Кравиц в черном кастомном платье макси без бретелек от Saint Laurent с декольте в форме сердца сияла на церемонии вручения премий "Золотой глобус".
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