В кокетливом платье от Valentino: актриса Флоренс Пью пришла на премьеру фильма "Хороший человек"

Британка - поклонница образов с полупрозрачными деталями.
Актриса Флоренс Пью посетила премьерный показ фильма "Хороший человек", который состоялся в Нью-Йорке. Звезда отдала предпочтение эффектному платью от бренда Valentino.
Наряд был черно-белым и довольно смелым, поскольку верх платья был выполнен из полупрозрачной белой ткани, расшитой пайетками, также дополнен шелковым воротником и черным галстуком.
Также у платья была полностью открытая спина, а из-за узкой передней части Флоренс немного засветила бюст.
Нижняя часть образа была более лаконичной и состояла из длинной черной обтягивающей юбки.
Лук она завершила украшениями от Tiffany & Co., макияжем и собрала волосы в любимую высокую прическу.
На премьеру актриса пришла со своими родителями и бабушкой.
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