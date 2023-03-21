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В кокетливом платье от Valentino: актриса Флоренс Пью пришла на премьеру фильма "Хороший человек"

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
165
Время на прочтение
1 мин
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В кокетливом платье от Valentino: актриса Флоренс Пью пришла на премьеру фильма "Хороший человек"

Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Британка - поклонница образов с полупрозрачными деталями.

Актриса Флоренс Пью посетила премьерный показ фильма "Хороший человек", который состоялся в Нью-Йорке. Звезда отдала предпочтение эффектному платью от бренда Valentino.

Наряд был черно-белым и довольно смелым, поскольку верх платья был выполнен из полупрозрачной белой ткани, расшитой пайетками, также дополнен шелковым воротником и черным галстуком.

Также у платья была полностью открытая спина, а из-за узкой передней части Флоренс немного засветила бюст.

Флоренс Пью / © Associated Press
Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Нижняя часть образа была более лаконичной и состояла из длинной черной обтягивающей юбки.

Флоренс Пью / © Associated Press
Флоренс Пью / Фото: Associated Press

Лук она завершила украшениями от Tiffany & Co., макияжем и собрала волосы в любимую высокую прическу.

Флоренс Пью / © Associated Press
Флоренс Пью / Фото: Associated Press

На премьеру актриса пришла со своими родителями и бабушкой.

Флоренс Пью с родителями / © Associated Press
Флоренс Пью с родителями / Фото: Associated Press
Флоренс Пью с бабушкой / © Associated Press
Флоренс Пью с бабушкой / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
165
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