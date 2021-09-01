В коктельном платье и с красным маникюром: эффектная Джорджина Родригес прилетела в Италию

В коктельном платье и с красным маникюром: эффектная Джорджина Родригес прилетела в Италию

Возлюбленная футболиста выбрала платье нежного оттенка.

27-летняя Джорджина Родригес позировала в Венеции. Девушка прибыла в этот прекрасный город, чтобы посетить 78-й Венецианский кинофестиваль, который будет проходить с 1 по 11 сентября.

Для своего появления Джорджина выбрала голубой ансамбль, состоящий из кружевного коктельного платья от бренда Ermanno Scervino, которое она сочетала с двубортным блейзром в тон и белыми туфлями-лодочками.

Волосы модель собрала, оставив две прядки, ниспадающих на ее лицо. А из украшений испанская красавица выбрала ювелирный набор в виде бабочек.

Джорджина Родригес / Getty Images

На светских мероприятиях девушка бывает часто и не пропускает кинофестивали. Например, в прошлом месяце возлюбленная футболиста Криштиану Роналду также посетила кинофестиваль в Каннах, где вышла на красную дорожку в роскошном платье шоколадного цвета от Jean Paul Gaultier, которое было представлено знаменитым дизайнером впервые в 2010 году в его коллекции весна-лето.

Джорджина Родригес / Associated Press

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