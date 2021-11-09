В коктейльном платье и шлепанцах: Сара Джессика Паркер на улицах Нью-Йорка

56-летняя Сара Джессика Паркер сейчас занята на съемках сиквела "Секса в большом городе", который получил название And Just Like That…

Саре Джессика не всегда удается скрыться от папарацци, которые тоже охотно приезжают на съемочную площадку, чтобы сделать несколько кадров для прессы.

На это снимке актриса, похоже, как раз шла переодеваться. Она была одета в белое платье-миди на одном плечо с цветочной аппликацией, поверх платья на Саре был удлиненный блейзер, обута она была в шлепанцы, а в руках несла одежду. Похоже, в этом аутфите Паркер снималась в очередной сцене сериала. Ее волосы были собраны в тугой пучок, на лице был макияж, а в ушах - серьги-висюльки из камней.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

А несколько дней назад Сару в очень красивом платье от Oscar de la Renta запечатлели во время работы с Крисом Нотом. Мужчина, напомним, играет экранного мужа Кэрри – Мистера Бига. Пара выглядела так гармонично.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

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